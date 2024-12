Ilrestodelcarlino.it - Il Fano Calcio prende Giampaoli e batte Guida

Ilha perfezionato l’acquisto di Manuel, attaccante, classe 2005, proveniente dal Sant’Orso, società con la quale c’è già in ballo l’accordo del ConsorzioSport (proprietario della società granata) per rilevare il titolo sportivo in vista della prossima stagione. "È un acquisto che facciamo proprio in prospettiva perché crediamo nelle qualità del ragazzo", ha detto il presidente delGiovanni Mei che lo ha visionato insieme al direttore sportivo Canestrari. Quanto a centravanti la squadra di mister Spendolini può contare quindi su Gueye, Apezteguia, Ricci arrivato da pochi giorni ma già fermo per un leggero strappo, e ora anche suche ha già giocato con Sant’Orso in questo inizio di stagione. Non è escluso che il giocatore possa già andare in panchina sabato in occasione del "derby" contro il Tre Ponti.