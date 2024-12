Isaechia.it - Grande Fratello, salta la diretta con la Casa per più di un’ora: ecco cosa è successo

I fedeli telespettatori delavranno certamente notato che ieri, intorno alle 22:00, latv del reality è stata interrotta per più di.Sul canale Mediaset Extra e sul sito ufficiale delsi sono verificati problemi tecnici. La produzione, dunque, ha mandato in onda vecchie immagini, il cosiddetto rewind, che ha tenuto compagnia al pubblico durante il guasto.Gli affezionati del programma condotto da Alfonso Signorini hanno tuttavia ipotizzato che, in realtà, la regia avrebbe interrotto intenzionalmente la. Attimi prima dello stop, infatti, era in corso una pesante discussione tra le inquiline Jessica Morlacchi ed Helena Prestes. Con la prima che stava decisamente alzando fin troppo i toni del confronto. Eppure, tale illazione sarebbe da scartare.