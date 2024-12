Isaechia.it - Grande Fratello, cresce la complicità tra Helena e Zeudi (e sui social è già nata la ship!)

Leggi su Isaechia.it

La Casa delpullula sempre di più di intrecci amorosi. Di recente sembra essereuna nuova affinità e, nonostante sia presto per poterla definire, ha già fatto impazzire il web. Le protagoniste sonoDi Palma ePrestes.Le due modelle nella serata di ieri sera sono parse particolarmente vicine. Macon?#pic.twitter.com/7bwV999UGT— L? (@leela99) December 13, 2024Nonostante l’ex Miss Italia, entrata nel reality in qualità di ex flirt di Alfonso D’Apice, abbia più volte ribadito di odiare il contatto fisico, nel corso della festa di ieri organizzata dal GF erano solo pochi millimetri a dividerla dalla Prestes.Quest’ultima ha un bagaglio di vita piuttosto pesante da sorreggere. I suoi 34 anni sono infatti sempre stati caratterizzati da tante difficoltà familiari e da turbolenti rapporti in particolare con la mamma.