Sport.quotidiano.net - Gianluca Maggioli guida il San Marino contro il Forlì: sfida cruciale in quarta serie

Leggi su Sport.quotidiano.net

Generoso, ruvido e col vizio del gol.si è costruito una reputazione solida e riconoscibile sui campi di battaglia dellae domenica, al ‘Morgagni’, guiderà la resistenza del San, penultimo della classe appaiato al Fiorenzuola, agli assalti della co-capolista. Ex di turno, il 25enne centrale italo-venezuelano, pilastro della difesa titana, nella passata stagione coi galletti ha totalizzato 25 presenze con 4 gol, 10 cartellini gialli e 1 rosso., come va sul Titano?"Mi trovo bene, nonostante una classifica, al momento, deficitaria. Ma sono sicuro che il Sansi riprenderà e potrà dire la sua". In estate, però, avrebbe voluto prolungare con il."Non nego che qualche contatto c’è stato, del resto la mia volontà era quella di rimanere.