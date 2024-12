Cityrumors.it - Gesto razzista allo stadio, poi la gogna social: tifoso si toglie la vita

Un, che ha distrutto una. Lainfinita e la tragica sorte deldel Chester. Andrew Paul Hewitt, 52 anni,della squadra inglese Chester, ha compiuto unche non avrebbe mai immaginato di pagare con la propria. Durante il derby contro il Warrington, valevole per la sesta serie del calcio inglese, l’uomo è stato visto mimare ildi una scimmia nei confronti di un giocatore avversario.Episodio gravissimo in Inghilterra Cityrumors.it foto AnsaUn comportamento vergognoso, certamente da condannare, che però ha scatenato una reazione suidifficile da immaginare. La rete non perdona, e lapubblica è stata immediata.al: Il peso insostenibile del giudizioePost, commenti e insulti hanno travolto Hewitt, che non avrebbe retto alla pressione e all’umiliazione.