È la fine di un'era per Nani, l'SBC di FC 25

Se volete scoprire cos’è uscito stasera 13 dicembre FC 25, siete nel posto giusto! Oggi è uscito la Sfida Creazione Rosadi, il cui vero nome è Luís Carlos Almeida da Cunha, è un calciatore portoghese noto per la sua velocità, abilità tecnica e capacità di segnare gol spettacolari. Nato il 17 novembre 1986 a Praia, Capo Verde, si è trasferito in Portogallo da bambino. Ha iniziato la sua carriera professionistica nello Sporting Lisbona, dove ha attirato l’attenzione per il suo talento cristallino. Nel 2007 è passato al Manchester United, diventando una figura chiave della squadra durante un periodo di grande successo, vincendo quattro Premier League e una Champions League. Dopo l’esperienza in Inghilterra, ha giocato in diversi club in Europa e negli Stati Uniti, tra cui Fenerbahçe, Valencia, Lazio e Orlando City, dimostrando versatilità e professionalità ovunque andasse.