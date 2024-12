Bergamonews.it - “Chiedilo all’acqua”: UniBG e musei cittadini insieme per informare e sensibilizzare sulla crisi idrica

Bergamo. Prende il via venerdì 13 dicembre l’evento di Public Engagement dell’Università degli studi di Bergamo intitolato “”, un’iniziativa in collaborazione con il Museo Civico di Scienze Naturali e il Museo Archeologico di Bergamo, che consiste in tre giornate di incontri aperti alla cittadinanza che approfondiscono il ruolo dell’acqua nella nostra società.Durante l’evento ricercatori e ricercatrici dell’università si trasformano per il pubblico in “libri viventi” per raccontare le narrazioni, le politiche e le problematiche che ruotano intorno, offrendo spiegazioni scientifiche, condividendo memorie, competenze e possibili strategie per provare a ovviare al problema del superamento delle soglie ecologiche essenziali per la sopravvivenza del pianeta.L’iniziativa consiste in un esperimento interdisciplinare e multidisciplinare in cui anime diverse dell’Ateneo, con il supporto dei, uniscono le proprie competenze per creare un racconto completo e articolato del ciclo dell’acqua.