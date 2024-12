Justcalcio.com - CdS – Gyokeres e l’intreccio con Zirkzee: ecco cosa sta succedendo

2024-12-13 19:28:04 Arrivano conferme dal Corriere:La firma di Amorim con lo United e gli ultimi risultati deludenti dello Sporting hanno inevitabilmente influito sugli umori di. L’attaccante svedese avrebbe avuto anche delle discussioni nello spogliatoio, manifestando l’intenzione di lasciare la squadra ancora prima in classifica. Il suo addio nel 2025 appare quindi certo: del resto già da diversi mesi lo United del suo Amorim ha avviato i contatti per ingaggiarlo entro i prossimi mesi. Il prezzo, poi, è già deciso e si aggira sui 70 milioni, nonostante la clausola da 100. Non solo United però. Gli sviluppi di mercato intorno avedono anche il City, insieme ad altri club inglesi, interessati alle prestazioni del ragazzo. Senza dimenticare il Psg, il Bayern e il Barcellona, da tempo sulle sue tracce.