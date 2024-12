Castellamonte Torino uccide la moglie malata di Alzheimer e si toglie la vita

Leggi su Open.online

Un 71enne ha ucciso ladi, sparandole alla testa, poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è suicidato. L'omicidio-suicidio è avvenuto oggi, venerdì 13 dicembre, intorno alle 18.30 a, in provincia di. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, l'uomo – un odontotecnico in pensione – soffriva di depressione per la malattia della. La donna è stata trovata nel suo letto. L'arma usata dal 71enne sarebbe stata invece regolarmente detenuta. La coppia, scrivono i media locali, aveva due figli. «Sono sconvolto perché sono persone che conoscevo, come tutti in paese, una tremenda notizia per tutta la comunità», ha detto Pasquale Mazza, sindaco di, una cittadina con poco meno di 10mila abitanti della Città metropolitana torinese.