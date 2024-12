Lapresse.it - Atreju, standing ovation per Fitto alla kermesse FdI

Raffaeleaccolto come la vera star del venerdì di, lanazionale di Fratelli d’Italia. In occasione del suo ingresso sul palco, dove è stato chiamato a dialogare con Enrico Letta e Bruno Vespa,è stato salutato dai presenti nella sala Colombo del villaggio di natale di FdI con una lunga e sentita. Il neo-vicepresidente della Commissione europea ci ha tenuto a ringraziare il pubblico per l’affetto: “Un grande abbraccio e un ringraziamento, perché questo applauso è un applauso che mi crea anche tanta emozione. Voglio condividere con tutti quanti voi, con tutti quanti noi, questo momento molto importante“, ha affermato prima di iniziare il suo intervento.