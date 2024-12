Terzotemponapoli.com - Aspettando Udinese-Napoli (e non solo) con Francesco De Luca

A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero dalle 14:00 alle 15:00 e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenutoDe. Di seguito le dichiarazioni del giornalista de Il Mattino. “Sostituto Kvara? Direi che la soluzione più naturale è Neres, non credo che Conte cambierà il modulo per far giocare le due punte. Neres ha spesso sostituito Kvara e con buoni risultati. Caprile e Gilmour quando hanno sostituito Meret e Lobotka si sono fatti apprezzare, speriamo sia così anche per Neres”.Questoe quello del terzo scudetto Ildeve fare risultato con l’, per restare in contatto con la prima in classifica. Questo campionato sarà diverso rispetto a quello dello scudetto, questo sarà un campionato punto a punto e ildeve farsi trovare pronto.