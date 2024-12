AIA sabato le elezioni degli arbitri | Zappi contro Trentalange Nei programmi elettorali tanto focus sul Var

Leggi su Sportface.it

AntonioAlfredosono previste leper il rinnovo della carica del presidente dell’Associazione italianae i candidati sono due. Un volto già noto come, già numero 1 dell’AIA dal 2021 al 2022. E una novità, nel caso di, membro dell’attuale comitato nazionale. “Sono estremamente favorevole all’introduzione del VAR ‘a chiamata’ per uniformare l’intervento della tecnologia e ridurre la discrezionalità arbitrale fonte di polemica, ma ogni modifica dovrà essere concertata con le istituzioni regolamentari e tecniche e la futura direzione tecnica”, le parole diin un’intervista all’AGI. Nel programma del 59enne, che ha oltre 40 anni di appartenenza all’Aia e una lunga esperienza come fischietto e dirigente, c’è unsul tema della giustizia con l’obiettivo di una “ridefinizione delle competenze disciplinari in capo all’AIA e recupero della giustizia domestica” o in alternativa l’istituzione “di una sezione speciale AIA all’interno del sistema di giustizia FIGC”.