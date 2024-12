Ilrestodelcarlino.it - Aggressione in piazza Dante: emergenza sicurezza alla stazione dei treni

di Giorgia De Cupertinis C’erano ancora chiazze di sangue ieri mattina in, davantidei, teatro soltanto poche ore prima di una terribile violenza. Lì, dove mercoledì sera un ragazzo ghanese di diciannove anni è stato accoltellatoschiena e poi trasportato tempestivamente all’ospedale di Baggiovara, in gravi condizioni, davanti agli occhi di pendolari e passanti. "L’operazione è andata bene – tira un sospiro di sollievo il fratello della vittima, Carlos Opoku Agyemang – e adesso sta meglio, anche se la paura per quanto è successo rimane". "Quando ho parlato con mio fratello Benedict – prosegue – mi ha spiegato quello che è successo mercoledì sera: era in, dove poco prima aveva incontrato un amico, quando si è accorto che a due passi si era scoppiata una rissa in cui lui per altro non c’entrava nulla.