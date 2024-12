Ilrestodelcarlino.it - Weekend con i volontari della Croce Rossa e i mercatini solidali in piazza S. Francesco

Da domani fino a domenica, inSandalle 9.15 alle 18.30, ci sarà il ’Mercatino solidale’, mentre sabato 21 dicembre, dalle 10 alle 18, il sagratochiesa di San Domenico (inizio via Cavour) ospiterà il ’Mercatino solidale speciale’ con panettoni, pandori e altra oggettistica prettamente natalizia. I due appuntamenti sono organizzati dalladel Comitato di Ravenna. Isaranno presenti con l’allestimento di una tenda per la vendita di abiti, oggettistica, quadri, libri e altro per i regali di Natale, oltre a panettoni e pandori. Le due iniziative sono state organizzate con l’obiettivo di raccogliere fondi per il Comitato di, per poter finanziare i lavori e le prossime azioni deisul territorio ravennate. Per ulteriori informazioni: ravenna@cri.