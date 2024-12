Spazionapoli.it - Verso Udinese-Napoli, Conte cambia tutto: spunta un’idea inedita

Leggi su Spazionapoli.it

Ilè pronto a scendere in campo dopo la sconfitta contro la Lazio. Le ultimissime sulle idee di Antonio. Sono giorni molto caldi in casa. La doppia sconfitta contro la Lazio, prima in Coppa Italia e poi in campionato ha lasciato degli interrogativi importanti ad Antonio. I ko sono stati deldifferenti nella loro natura, ma al tempo stesso hanno evidenziato alcune caratteristiche in negativo del gruppo azzurro. In modo particolare, nel match di Serie A è emersa nuovamente la difficoltà dei partenopei nel creare occasioni da rete. La prestazione non è stata negativa, ma le azioni offensive hanno lasciato molto a desiderare.Ad esser finito nel mirino è stato (come spesso accade) Romelu Lukaku, ancor fuori forma e troppo spesso isolato. D’altro canto, però, non tutte le colpe son riconducibili all’attaccante belga.