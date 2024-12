Liberoquotidiano.it - Tra Siani e Pieraccioni è stato un incontro fatale. Dal 19 nei cinema con “Io e te dobbiamo parlare”

Alessandroera già dal 2023 che pensava di fare un film con Leonardo: “Per me era un Mito”, ha sottolineato l'attore e regista del film “Io e te”. Sul grande schermo dal 19 dicembre con 01 Distribution, vedremo i due mattatori della comicità, perchèha scelto prorio lui, Leonardo, per questa avventurosa e frizzante commedia natalizia: “Abbiamo lo stesso background, ha spiegato,veniamo dal cabaret. Alessandro mi ha dato un copione perfetto, che mi è piaciuto subito. Ci mandavamo le gag via WhatsApp” . Eha aggiunto: “Ho scoperto il fiorentino che c'è in lui, e ho ritrovato il napoletano che c'è in me”. Gli “ingredienti” sono ottimi, e preludono ad un successo assicurato a cui si aggiunge un cast molto interessante: dalla milanese Brenda Lodigiani ai napoletani Biagio Izzo e Giovanni Esposito, da Gea Dell'Orto, a Tommaso Cassisa, Francesca Chillemi, Sergio Friscia e Beppe Lanzetta, Insomma un bel “clan” adrenalinico.