Taron Egerton su Netflix | In ‘Carry-On’ l’ordinario diventa straordinario

(Adnkronos) –“Raccontiamo la rivincita delle persone ordinarie, che fanno qualcosa di. Oggi sui social consumiamo immagini delle vite patinate degli altri, che non sono reali, quindi credo che sia incredibile mostrare come si possa essere straordinari essendo semplicemente se stessi. Proprio come il personaggio che interpreto: un ragazzo non notevole, che un giorno si trova in una situazione difficile eun eroe che salva la situazione. Tutti si possono riconoscere in lui”. A raccontarlo all’Adnkronos è, protagonista del film-On’, dal 13 dicembre su. Il thriller, diretto da Jaume Collet-Serra, segue Ethan Kopek – interpretato da, volto di Elton John in ‘Rocketman’ – un giovane agente della sicurezza aeroportuale, che viene ricattato da un misterioso viaggiatore (Jason Bateman) per far passare un pacco pericoloso attraverso i controlli di sicurezza e farlo salire su un volo il giorno di Natale.