Seconda Categoria A Cingoli è tempo di derby | Cingolana SF vs Villa Strada allo Spivach

Il 2024 del girone F disi conclude con la stracittadina del Balcone delle Marche: le interviste ai due ex Francesco Schiavoni e Nicola Centanni e il commento del doppio ex Claudio Tomassoni, 12 dicembre 2024 – L’ultima partita del 2024” diè anche quella più sentita: si sfidanoSF e. Il match della 13^ giornata del girone D didi calcio previsto sabato 14 dicembre alle 14.30 vedrà opposte la vice-capolista di Cesare Giovagnetti e la nona della classifica, allenata da Kekko Fabrizi. Ci sono tanti doppi ex tra le due squadre (allenatori compresi), ma tra questi spiccano Francesco Schiavoni, Nicola Centanni e Claudio Tomassoni: l’ex capitano dei biancorossi e ed ex allenatore dei gibù è l’ultimo ad aver vinto un campionato in entrambe le compagini, come calciatore e come mister.