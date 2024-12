Lanazione.it - Riapre lo storico Cavallino Bianco. Torna il ristorante in piazza

Leggi su Lanazione.it

Riaperto a Benabbio ilbar-nelladel paese. Una bella notizia per la frazione montana (417 m slm) del comune di Bagni di Lucca, finalmente in controtendenza dopo che negli ultimi tempi, oltre al, avevano cessato l’attività la bottega di alimentari e l’edicola, le uniche del paese, per l’andata in pensione delle rispettive proprietarie. La nuova gestione, formata dalla coppia Moira Valeria Antonini, romana e dallo chef Gennaro Esposito, napoletano, hanno alle spalle esperienze nella ristorazione in grandi città, come Roma, Milano e Bolzano, ma ad un certo punto hanno deciso proprio di cambiare vita, calandosi nella realtà lucchese. Hanno contattato varie agenzie toscane, poi la scelta è caduta sull’immobiliare Remax di Fornoli, è stato poi breve il passo che ha portato all’accordo per il