Premiate sedici eccellenze italiane | a chi è andato il Microfono d' Oro

Roma come Hollywood, ma con microfoni d'oro al posto delle famose statuette e imprenditori e imprenditrici del turismo al posto di attori e registi. A partire da quest'anno anche il mondo del turismo italiano, come si addice ad ogni eccellenza degna di questo nome, ha avuto, finalmente, la propria notte degli Oscar, andata in scena il 10 dicembre nella fantasmagorica cornice della sala Ritz del Grand Hotel The St. Regis Rome. Una cerimonia scintillante e ricca di ospiti – hollywoodiana nella forma ma italianissima nella sostanza –, quella ideata da Deborah Garlando, Ceo di MHR, con il supporto dell'Hotelier & Luxury Hospitality Developer Palmiro Noschese e dell'esperto di marketing turistico Paolo Garlando, durante la quale si è voluto conferire il giusto riconoscimento a tutte quelle realtà che si sono distinte all'interno della sempre più centrale industria del turismo italiana, ormai pilastro insostituibile per l'intero sistema-Paese.