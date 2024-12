Oasport.it - Pallamano, Mondiali Femminili 2025: Italia in seconda fascia nel sorteggio dei playoff

Gli Europei2024 distanno per concludersi, ma all’orizzonte per le giocatrici e le appassionate di questa disciplina ci sono già i.L’European Handball Federation ha reso note infatti le fasce di, per gli incroci deiverso il torneo iridato che si terrà l’anno prossimo dal 27 novembre al 14 dicembre, fra Germania e Olanda.L’proverà ad andare a caccia di una qualificazione storica e proibitiva, almeno sulla carta, partendo dallaurna di merito, dopo aver superato nel primo step verso ile resistenze di Bulgaria e Lussemburgo. Di seguito la composizione delle urne, i criteri di qualificazione anticipata e le date di gioco dei doppi confronti.La composizione delle urne:URNA 1: Danimarca\Svezia, Montenegro, Polonia, Romania, Slovenia, Svizzera, Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Islanda, FaroeURNA 2: Nord Macedonia, Croazia, Turchia, Serbia, Portogallo, Ucraina, Slovacchia, Israele,, Kosovo, LituaniaSono già qualificate ai Campionatila Francia in quanto campione in carica, Germania e Olanda in qualità di nazioni ospitanti della fase finale.