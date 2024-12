Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, giovedì 12 dicembre 2024: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi12? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi12:ArieteCari Ariete, in queste 24 ore devi cercare di lasciarti andare e vivere alla giornata senza pensare troppo alle conseguenze. Devi riorganizzare la tua vita ed è necessario riflettere con calma sul da farsi.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, devi prenderti una pausa dalle attività quotidiane. Sei stanco, ma le soddisfazioni arriveranno presto, magari anche un bel regalo di Natale.