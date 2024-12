Oasport.it - Nuoto, Alberto Razzetti a caccia del bis sul podio nella terza giornata dei Mondiali di Budapest! C’è Curtis nei 50 dorso

È unada grandi sfide quella che si vivrà oggi alla Duna Arena, dove il Mondiale in vasca corta 2024 arriva al suo giro di boa. Statunitensi, canadesi e australiani sono destinati a darsi battaglia a suon di primati nazionali e.Per l’Italia tornano in vascanei 200 farfalla, Lorenzo Mora e Saranei 50, mentre sempre nei 200fa il suo debutto uno dei giovani più interessanti del vivaio italiano, Alessandro Ragaini.Fari puntati sulla giovane azzurra Saraprima gara di, i 50. Oltre che molto veloce, la piemontese è una nuotatrice eclettica e passa dallo stile libero alcon grande facilità, come accaduto agli Assoluti di Riccione. Obiettivo minimo: superare un turno per, che se la dovrà vedere con alcune delle grandi specialiste delmondiale come Reagan Smith e Katarine Berkoff, prime e seconde nei 100, le canadesi Ingrid Wilm e Kylie Masse, l’australiana Iona Andeon, la bielorussa Anastasiya Shkurdai.