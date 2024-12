Ilrestodelcarlino.it - Notte bianconera per Traversara

Una cena con oltre 500 invitati, seduti fianco a fianco ai loro campioni. E’ stata come sempre un successo la ‘’, la cena organizzata ieri sera dal Centro Coordinamento Club al Palace Hotel di Milano Marittima, in vista delle festività natalizie. "E’ il nostro evento più importante dell’anno – ha commentato la presidente Monia Gasperoni – alla quale dedichiamo tantissimo impegno, consapevoli di quanto sia attesa dai nostri tifosi. La formula è rodata e il fatto che i tavoli vengono composti in modo che ogni tifoso possa cenare in compagnia di qualche calciatore rappresenta un apprezzatissimo valore aggiunto. Che però quest’anno non è il solo. Siamo in effetti felicissimi delle tante adesioni ricevute, perché l’appuntamento è anche l’occasione per raccogliere fondi a favore della popolazione di, località nella quale è molto radicato uno dei club a noi affiliati e che purtroppo quest’anno è stata ancora una volta duramente colpita dall’alluvione".