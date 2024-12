Ilrestodelcarlino.it - Nel presepe c’è il mondo del lavoro: "Augurio per gli operai Berco e Vm"

"Fossalta, paese dei presepi", basta superare il cartello per capire un po’ quello che ti aspetta. Poco più di 200 abitanti – dall’ultimo aggiornamento sono 205 –, è stato il sindaco Fabrizio Pagnoni a voler intitolare così quella frazione, un po’ di case, il bar, la chiesa nel nome di Sant’Andrea. Nello spiazzo davanti, nell’angolo cosparso da un po’ di ghiaia dove c’è anche la canonica, è parcheggiata una Fiat Multipla grigia. Un amante del footing si ferma giusto il tempo per dare una veloce indicazione. "Ilè in chiesa, si entra da lì", e si allontana con una tutina aderente, giallo fiammante nel cielo ancora un po’ grigio della mattina. Oltre la porta, un alto, dedicato al. E’ ilche hanno realizzato un gruppo di amici di lunga data, sono quasi tutti in pensione.