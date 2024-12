Terzotemponapoli.com - Napoli: aspettando il mercato di gennaio con Cammaroto

Come si muoverà il(anche) neldi riparazione? Di seguito un articolo di Emanueletratto dal sito www.magazine.com. La doppia sconfitta contro la Lazio accende i riflettori suldel. E si va verso undestinato molto probabilmente a diventare la sessione invernale più movimentata di sempre nella storia recente del. Udinese, Genoa, Venezia diventano tre finali per gli azzurri e Antonio Conte lo dirà forte e chiaro ai suoi, non vuole altri passi falsi e pretende invece dal gruppo 9 punti per chiudere bene la prima parte di stagione. L’obiettivo è trovarsi il 29 dicembre ancora in piena corsa per lo scudetto e non manca molto per centrare l’obiettivo se si pensa che sino a domenica scorsa ilera capolista. Poi, lo avevamo detto prima ancora del ko con la Lazio, inizierà un “altro campionato”.