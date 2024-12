Quifinanza.it - Multe ai no vax annullate nel Milleproroghe, niente rimborsi a chi le ha già pagate

Il governo ha annullato leemesse ai cosiddetti no-vax, cioè alle persone con più di 50 anni che nel 2022, durante il governo Draghi, non avevano rispettato l’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19. Questo provvedimento sarà però valido soltanto per coloro che non hanno mai pagato la sanzione. Chi l’ha pagata infatti non riceverà nessun rimborso.La decisione del governo è arrivata per limitare la spesa necessaria a annullare queste. Il loro incasso infatti era stato messo a bilancio, 180 milioni di euro. Non esiste una stima precisa di quante persone non abbiano pagato la sanzione.ai no-vax:a chi ha pagatoDopo due anni di rinvii, il Governo Meloni ha deciso di annullare leagli over 50 e ai membri del personale medico che rientravano tra le categorie indicate dal Governo Draghi come sottoposte all’obbligo vaccinale.