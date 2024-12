Maltempo | Campania allerta meteo gialla di 24 ore da domani alle 9

Leggi su Ildenaro.it

La Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato unadi colore Giallo per precipitazioni sparse, anche con rovesci e temporali intensi che insisteranno su tutta la, ad eccezione delle Zone di interesse 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro), dore 9:00 di, 13 dicembre, finoore 9:00 di sabato, 14 dicembre 2024. Per le Zone di interesse 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento) le precipitazioni sono previste soprattutto a partire dalla serata di. Si fa presente che la particolare perturbazione in atto potrebbe portare a fenomeni di dissesto idrogeologico: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori.