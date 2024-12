Quotidiano.net - L’Onu chiede il cessate il fuoco immediato a Gaza. Usa: primo ritiro israeliano dal Libano. Spari contro bus a Gerusalemme, morto un 12enne

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 12 dicembre 2024 – Larghissima maggioranza sul “ile incondizionato” a: così si è espressa l’Assemblea generale dell'Onu. Israele ha intanto ordinato ildelle milizie da una città nel sud del, Al-Khiam, per lasciare spazio all’esercito libanese. Si tratta di un accordo voluto dagli Stati Uniti sulla tregua tra i due Paesi. “passo importante nell'attuazione di una cessazione duratura delle ostilità e getta le basi per un progresso continuo", ha dichiari il Centcom Usa. Sparatoriaun autobusvicino al Tunnel Checkpoint di. Per Tel Aviv si tratta di un attentato terroristico. Delle quattro persone rimaste ferite, il più grave era un ragazzino di 12 anni, deceduto poco dopo in ospedale. Ultime notizie in diretta epaselect epa11769945 People inspect the destroyed house of the Al Fayomi family in Al Nusairat refugee camp, centralStrip, 11 December 2024.