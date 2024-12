Oasport.it - LIVE Skicross, Val Thorens 2024 in DIRETTA: Deromedis impressiona ed avanza in finale!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:59 Al cancelletto di partenza il tedesco Florian Wilmnsmann, il canadese Kevin Drury, il francese Melvin Tchiknavorian e lo svedese Erik Mobaerg.14:58IN! Simone si incolla alle code degli sci di Reece Howden e vola in big final in compagnia del canadese.14:57 Partenza solida del canadese Howden, conappena alle spalle del nordamericano.14:57 Prima semiin cui Simonedeve alzare l’asticella. L’azzurro incrocia lo svizzero Tobias Baur, il canadese Reece Howden ed il tedesco Tim Hronek.SEMIFINALI MASCHILI14:55 Stupenda la seconda semifemminile, risolta soltanto nella sezione tecnica. Esce di scena la canadese Sherret, saràinvece per la tedesca Maier e la svizzera Smith.14:53 Contatto tra Ballet Baz e Gantenbein, con la francese che si rialza abbandonando le speranze di finalissima.