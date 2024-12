Oasport.it - LIVE Skicross, Val Thorens 2024 in DIRETTA: Deromedis comodamente ai quarti, out Tomasoni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:12 Va lunghissimo il giapponese Furuno nella parte tecnica che porta al rettilineo ed al salto finale. Ne approfittano il francese Duplessis e lo svizzero Baur. Al cancelletto di partenza Drury (CAN), Mari (FRA), Wallash (USA) e Renn (GER).14:10 In pista Furuno (JPN), Mahler (CAN), Duplessis Kergomard (FRA) e Baur (SUI).14:09 Nel tentativo di rimontarecommette un grave errore estromettendosi dalla contesa. Avanzano ail’austriaco Aujesky ed il canadese Howden.14:08 Partenza difficoltosa per il nostro Federico, che deve accelerare nella seconda metà di gara.14:05 Il tedesco Hronek vince il secondo ottavo di finale ed avanza aiin compagnia dell’austriaco Rohrweck. Prossimi al via Howden (CAN),(ITA), Aujesky (AUT) e Kappacher (AUT).