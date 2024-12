Serieanews.com - La Juve lo scartò, ora ha vinto un premio e potrebbe riprenderlo: ci sono due vantaggi

Una storia incredibile, quello di un talento del nostro calcio. Scartato dallantus, oraclamorosamente tornare proprio lìNel calcio, le storie di rivincita hanno sempre un fascino speciale. Quei ragazzi che, a un certo punto della loro carriera, si trovano di fronte a un bivio: essere scartati da un grande club e decidere se arrendersi o trasformare quella delusione in una motivazione per dimostrare il proprio valore.Lalo, oraclamorosamente(Foto: LaPresse) – serieanews.comNon è raro che chi viene lasciato andare trovi poi la forza di affermarsi altrove, fino a diventare un rimpianto per chi non ha creduto in lui. Immaginate un giovane cresciuto per anni in uno dei settori giovanili più prestigiosi d’Italia, che un giorno si sente dire che il suo tempo lì è finito.