Ilgiorno.it - Imbratta con scritte il Centro verde. Identificato e denunciato 16enne

Leggi su Ilgiorno.it

È statodalla polizia locale e deferito alla procura dei minori il responsabile dell’ultimo atto di vandalismo a Senago. Si tratta di unche il 23 novembre armato di pennarelli neri hato le parti strutturali della proprietàe una vetrina confirmate “030“. Le indagini da parte della polizia locale sono iniziate in seguito alla segnalazione di un residente, in due settimane è statoil ragazzino che è stato convocato al comando insieme ai genitori ealla procura dei minori. "Ringrazio i condòmini per le segnalazioni qualificate che forniscono alla polizia locale e il comando di Senago per i risultati conseguiti. Chi sbaglia paga", commenta la sindaca Magda Beretta. Ora l’tore dovrà risarcire il proprietario ed eliminare il danno ai fini penali.