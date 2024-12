Lanazione.it - Il fiume Magra non è una discarica. Quintali di rifiuti lungo la sponda

Arcola (La Spezia), 12 dicembre 2024 – Duecento chili dispeciali abbandonati sulladestra del, intervento straordinario di recupero nell’habitat naturalistico fluviale ad Arcola. In azione una task force composta dall’ufficio Ambiente e dall’area tecnica del Comune di Arcola, che ha coordinato l’intervento di pulizia nella zona prospiciente la via Monte Sagro. L’azione si è volta lunedì e si è avvalsa della ditta specializzata Geo & Geo per procedere a un recupero che, sia per la zona sia per il quantitativo della spazzatura trovata, si è rivelato particolarmente complesso. E’ stato necessario eseguirlo manualmente, con le dovute precauzioni, per non danneggiare il suolo e la vegetazione. Questa volta gli operatori si sono trovati a dover recuperare un’enorme quantità di tronchetti di plastica, identificati come parti di guaina di rivestimento per grossi cavi elettrici, materiale di risulta per il recupero dei trefoli di rame.