Fondazione Zeffirelli, sale multimediali e realtà aumentata

Firenze, 12 dicembre 2024 - Un nuovo punto di accesso al catalogo multimediale Rai, dueimmersive, l'uso dellasono le novità presentate oggi dallain un evento dal titolo 'Prima dello spettacolo. Strategie digitali per la fruizione dell'archivio'. L'archivio - che si trova a Firenze dal 2017, anno in cui lasi stabilì nel complesso di San Firenze – è stato dichiarato dal ministero della Cultura di “interesse storico particolarmente importante per la storia artistica e culturale italiana e internazionale”. A livello di digitalizzazione è stata ultimata una prima fase di schedatura informatizzata della documentazione dell'archivio. La serie 'Teatro di prosa', che contiene i materiali di lavoro relativi alle 35 commedie messe in scena da, è già consultabile online.