Eccellenza Toscana | Castiglionese tessera Felipe Bergoglio pronipote di Papa Francesco

Una storia particolare quella che arriva dalla, dove un club, la, hato un giovane difensore argentino,. Il cognome è lo stesso del, e in effetti c’è una parantela proprio col Santo Padre. La società, che milita in, ha infatti ingaggiato ildel Pontefice, un ventenne che è cresciuto nel Club Social y Deportivo Lasallano, una società di Cordoba, per poi approdare in prima squadra. Poi, il trasferimento in Italia, dove ha già giocato al Misano in Promozione e in Serie D col Trentino. Il nonno diè cugino di primo grado di Jorge: “Sono sicuro che mi abbia inviato una benedizione a distanza, per me portare questo cognome è un onore e non un peso” ha dichiarato il calciatore.Il, come è noto, è un tifoso accanito del San Lorenzo e segue il calcio con molto interesse.