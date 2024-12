Sport.quotidiano.net - Dopo il ko con il Real Madrid. Atalanta sempre più da scudetto. La sconfitta è un esame superato

Un altrointernazionaleper l’. Laper 2-3 contro ilè stata dolorosa solo per la classifica dei nerazzurri, in ottica corsa per i primi otto posti del girone di Champions, ma non ha assolutamente ridimensionato la Dea o frenato le legittime ambizioni per una stagione ad altissimo livello. Dal match contro i “galacticos“ la squadra di Gasperini esce ancora più convinta dei propri mezzi, del suo gioco. La stampa spagnola ha elogiato la formazione bergamasca, sottolineando come sia stato necessario unumile, quasi operaio, per poter vincere a Bergamo. Pur soffrendo fino al 95’, quando i nerazzurri hanno sfiorato il 3-3 con il pallone a porta vuota scagliato in curva da Retegui. "Contro ilabbiamo dimostrato di poter competere contro una delle squadre più forti del mondo, creando occasioni e mettendoli in difficoltà.