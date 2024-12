Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Buio Pellegrini, il Galatasaray torna alla carica con la Roma

2024-12-12 10:16:36 Il CdS:Un contratto in scadenza tra diciotto mesi e nessun appuntamento per discutere il rinnovo. A questo si aggiunge la crisi che sta vivendo Lorenzo, le sue prestazioni negative nei primi mesi di stagione, le panchine con Ranieri e il rapporto teso con la tifoseria. Se non fosse, capitano,no enista, il suo legame con lagià da tempo sarebbe stato ai titoli di coda. Non va naturalmente omessa anche quella qualità che ha dimostrato negli anni, seppur mai con continuità, ma che adesso non riesce a salvarlo da una crisi emotiva che lo ha relegato fuori dal campo, in attesa di recuperare il sorriso e la condizione., ilInsomma, lahanno quasi raggiunto il fatidico bivio, quello che decreterà la fine o meno dell’avventura di Lorenzo nella Capitale.