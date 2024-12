Monzatoday.it - "Conciamoli per le feste", il maxi presidio a Monza

La Rete lotte socialie Brianza scende in piazza. Sabato 14 dicembre alle 15 appuntamento in piazza Trento e Trieste dove si svolgerà ilcontro la guerra, il carovita, la precarietà e la repressione.Unintitolato “per le” e che vedrà scendere in piazza.