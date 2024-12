Formiche.net - Con la Siria libera da Assad per la Cina la priorità sono gli uiguri. Ecco perché

Leggi su Formiche.net

“Noi siamo i combattenti dal Turkistan orientale”, dice un uomo con il volto sfocato mentre parla in un video girato all’interno della principale moschea di Latakia, città simbolo del deposto potere alawita, zoccolo duro del regime di Bashar alche ha controllato laper cinquant’anni ed è stato rovesciato nei giorni scorsi. La vittoria dei rivoluzionari è stata conseguita nell’arco di oltre dieci anni di una guerra in cui anche quei combattenti stranieri che hanno fatto hijra (ossia il viaggio jihadista) hanno avuto un ruolo. Vengono da un luogo che non esiste sulle carte politiche, il Turkistan orientale, ma che è una terra promessa più o meno individuabile con l’area di intersezione tra la, la Mongolia a est e le Repubbliche Centroasiatiche a ovest.Per semplificare, potremmo descrivere l’East Turkistan, o Turkistan Orientale, come l’area storica e geografica che corrisponde principalmente all’odierna regione autonoma dello Xinjiang.