Lapresse.it - Centrosinistra, Conte insiste su agenda progressista “o non ci staremo”: tensione con il Pd

“Quando si tornerà al voto, a scadenza naturale o magari prima, ci confronteremo con le forze dell’areaper definire un programma chiaro e condiviso. E questo riguarda anche il Pd“, perché “se non si scardinano i privilegi per una società più equa, noi non potremo essere della partita“. Il leader M5S Giuseppenel disegnare un’come condizione per future alleanze del. Le parole affidate a un’intervista a Repubblica non rappresentano però un ‘aut aut’, come potrebbe sembrare – “non è una minaccia”, precisa poi – e anzi c’è “massima disponibilità al dialogo”, assicura. “Per noi non è importante arrivare a formulare una proposta di governo, ma la solidità e la credibilità di questa proposta e ovviamente che ci siano forze progressiste affidabili”.