Lettera43.it - Bottega Veneta, Louise Trotter è la nuova direttrice creativa

Leggi su Lettera43.it

Kering ehanno annunciato la nomina dicomedel marchio., in precedenza a capo della direzionedi Carven, succederà a Matthieu Blazy, passato a Chanel, e inizierà il suo incarico alla fine di gennaio 2025. Il ceo di, Leo Rongone: «La sua estetica combina perfettamente design raffinato e sublime artigianalità. Sotto la sua guida, il nostro marchio continuerà a celebrare la propria tradizione, esaltandone l’importanza contemporanea». Rongone ha inoltre espresso gratitudine verso Matthieu Blazy per il contributo dato alla maison, sottolineandone la «capacità di infondere desiderabilità e rilevanza emotiva al brand».Lo stilista Matthieu Blazy (Getty).: «Lusingata di poter contribuire a scrivere il futuro del marchio»Francesca Bellettini, deputy ceo di Kering, ha sottolineato il valore cheporta alla maison, descrivendola come «il talento ideale per proseguire lo straordinario percorso iniziato con Matthieu Blazy».