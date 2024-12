Biccy.it - Beatrice Luzzi, la sua frecciatina a Stefania Orlando nasconde uno spoiler

Leggi su Biccy.it

Nei mesi scorsi Anna Pettinelli ea Pomeriggio 5 hanno criticato alcuni interventi cheha fatto al Grande Fratello, in particolare alcune osservazioni che l’opinionista ha fatto su Shaila Gatta e i suoi atteggiamenti con i maschi del reality.Nella puntata del 10 dicembre di Pomeriggio 5,è tornata a bacchettare la l’opinionista del GF: “Un po’ maestrina. Non sono d’accordo sulle critiche che ha fatto alla mamma di Shaila. Lei è andata a gamba tesa sulla madre di Shaila, che non ha fatto altro che fare la mamma. Questa donna ha visto la figlia in difficoltà, è andata lì e ha fatto la mamma. Non ci trovo proprio nulla di male, anzi, io le avrei dato una lode a questa madre e invece è stata bacchettata in diretta. Questa signora. è quella che meglio conosce la figlia e aveva tutto il diritto di dire la sua“.