Abodi promette di trasformare le speranze sugli stadi in realtà | A gennaio un portafoglio di opportunità per gli stadi

Il ministro per lo sport e i giovani Andrea, intervenuto durante un incontro con la stampa a Milano ha parlato del tema«Nel mese diuscirà undisul tema, con la concretezza necessaria per accompagnare e velocizzare questo processo di infrastrutturazione che viene spesso evocato. Io ricordo di aver partecipato di continuare a partecipare a incontri, convegni e via discorre nel quale nei quali celebriamo gli auspici. Adesso cercheremo di concretizzare questi auspici».Sul 2025«Il 2025 sarà un anno di sfide ulteriori, sfide non soltanto organizzative a supporto dei grandi avvenimenti che ci saranno e che verranno. E poi guardando al 2026 sapete quanto sarà un anno pieno di ulteriori grandi avvenimenti per i quali non siamo spettatori anzi siamo profondamente immersi quotidianamente negli impegni che porteranno ai tre grandi eventi, le Olimpiadi di Milano Cortina, le Paralimpiadi di Milano-Cortina e i Giochi del Mediteranneo.