Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist seconda prova discesa femminile Beaver Creek, tv, streaming

Si replica in quel di, con lacronometrata dellasulla Birds of Prey. Nella giornata di ieri le azzurre sono state assolute protagoniste, visto il primo posto di Federica Brignone ed il terzo di Marta Bassino. In mezzo a loro la svizzera Lara Gut-Behrami, anche lei in crescendo di condizione dopo i problemi fisici di inizio stagione.Sicuramente un ottimo avvio in casa Italia e questo fa davvero ben sperare in vista del weekend, dove in programma non ci sarà solamente la, ma anche il superG la domenica. Ottime indicazioni sono arrivate anche da Laura Pirovano, che ha concluso in settima posizione.L’attenzione era davvero tanta su Sofia Ga e la bergamasca è sembrata essere a suo agio al suo ritorno in pista. Chiaramente Ga non ha assolutamente forzato e non si è presa rischi, chiudendo in dodicesima posizione ad un secondo e mezzo da Brignone.