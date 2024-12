Ilfattoquotidiano.it - Uno zombie scheletrico sbuca all’improvviso dalla siepe: “E’ davvero Cillian Murphy?”. Social scatenati per l’immagine choc in “28 years later”

Un trailer che fa spavento e sembra pure esserciMuprhy trasformato in. A giudicare dai pochi minuti di trailer, 28, secondo sequel di 28 giorni dopo (il primo è del 2007 a firma di Juan Carlos Fresnadillo ndr), sembra essere un film imperdibile. Diretto da Danny Boyle e scritto da Alex Garland, come per la matrice originale del 2002, il terzo capitolo dell’horror post apocalittico che diventerà presto una lunga saga pare ambientato in una sorta di isola dove si sono ritirati alcuni sopravvissuti dal contagioso virus della rabbia uscito da un laboratorio che ha sterminato il pianeta.Tra questi scorgiamo sia Aaron Taylor-Johnson (che vedremo dal primo gennaio al cinema nel Nosferatu di Eggers) che Ralph Fiennes (dal 19 dicembre con Conclave) in versione adamitica e guerriera con tanto di arco e frecce per potersi difendere da possibili attacchi diinfettati e mortiferi.