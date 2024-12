Terranova | La sinistra anti-Giorgia è schiava del passato

Leggi su Liberoquotidiano.it

Avete presente il paradigma del filosofo americano Thomas Khun? È una struttura del pensiero, una grande metafora con cui ci si rapporta col mondo e con la conoscenza. Quando cambia, avviene una rivoluzione. Khun applicava il ragionamento alla scienza ma anche alla politica o meglio per le famiglie politiche e per il loro pensiero questa cosa del paradigma funziona. Succede che ai paradigmi sono mutati: le magnifiche sorti e progressive non emanano più luccicsperanze. ANCORATI ALUn comunista non pentito come Fausto Bertinotti dice ad Atreju che i cattivi vincono sempre (siamo dunque al pessimismo cosmico?) e poche ore dopo Elly Schlein viene avvistata al cinema Adriano a vedere il film su Berlinguer. Quanto sa di vecchio tutto questo? E quanto questo sapore diventa amaro mentreMeloni se ne va a braccetto con il turbofuturista Elon Musk? E riceve i complimenti del presidente eletto Trump che ha fatto proprie le massime del positive thinking? E mentre la festa della destra politica si accinge ad ospitare il vulcanico presidente argentino Milei, un-casta alla Grillo che però vuole farla finita con ogni forma di assistenzialismo? Dove sta il nuovo e dove il vecchio si intuisce facilmente.