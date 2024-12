Siria tutto come prima?

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Penso che lasarà una nuova Libia, con violenze e una perenne guerra civile. La caduta di Assad è un brutto colpo per Russia e Iran.Silvio Meivia emailGentile lettore, la valutazione più diffusa è appunto che sia una sconfitta per Mosca e Teheran, e che lasi avvii a un destino tipo la Libia dopo Gheddafi o l’Iraq dopo Saddam. Ma ora emergono fatti nuovi che potrebbero ribaltare il quadro. Si è saputo che l’esercitono non è fuggito ma ha ricevuto l’ordine da Assad di ritirarsi senza combattere. I jihadisti non hanno fatto bagni di sangue a Damasco, anzi il capo, Al Jolani, ha confermato al loro posto i funzionari ministeriali e ha promesso moderazione. Cosa significa? Che c’è stato un accordo tra i jihadisti, i turchi e i protettori della. Russia, Iran e Turchia si sono incontrati in Qatar il 7 ottobre e hanno trasmesso ad Al Jolani un’offerta: niente resistenza dell’esercito, passaggio dei poteri pacifico, ma niente vendette su militari e civili; Russia e Iran non attaccheranno, ma Mosca manterrà le basi militari e Teheran potrà usare il territoriono per spedire armi a Hezbollah.