Siria Iran ha perso tutta la rete e ora torna Trump | Teheran punta sul nucleare?

Washington, 10 dic. (Adnkronos) - Con il crollo del regime di Bashar al-Assad inè andata in frantumi quelladi proxy e Paesi alleati su cui l'in questi anni aveva investito miliardi di dollari e attraverso la quale esercitava influenza politica e militare in Medio Oriente.Tutti i pilastri su cui quel sistema poggiava, da Assad agli Hezbollah libanesi fino a Hamas, sono usciti di scena oppure sono stati devastati a livello militare da Israele. Del vecchio 'Asse della resistenza' restano in piedi solo gli houthi in Yemen e le milizie sciite in Iraq, ma la capacità di deterrenza della Repubblica islamica appare compromessa al punto che molti osservatori scommettono ora su un'accelerazione del suo programma.La caduta di Assad è l'ultima catastrofe strategica che costringerà l'a ripensare la sua politica di sicurezza.