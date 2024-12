Ilrestodelcarlino.it - "Siamo arrivati in alto. Ma la strada è lunga"

"Non ci aspettavamo di esserecosì ina questo punto, maconsapevoli che lada fare è ancora". Matteo Nicolosi, difensore della Maceratese, si riferisce alla Maceratese campione d’inverno con un turno d’anticipo e con sette punti di vantaggio sul K Sport Montecchio Gallo, la seconda in classifica sconfitta domenica scorsa. "In noi – spiega – c’era sin dall’inizio la consapevolezza che la squadra fosse forte e che c’erano le premesse per una grande stagione". Ma i biancorossi si sono presentati ai nastri di partenza con una rosa profondamente rinnovata e con un nuovo staff tecnico. "Penso che la chiave di tutto sia il lavoro che settimanalmente facciamo assieme allo staff e poi cerchiamo di portarlo in campo durante le partite". Domenica a Monte Urano si giocherà l’ultima giornata di andata.